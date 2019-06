Hamilton: Hopelijk mogen we in de toekomst meer tegen elkaar racen

Door Arjan Schouten



Nee, op de vraag wat Lewis Hamilton gedaan had als hij de steward van dienst was geweest die het incident van Sebastian Vettel moest beoordelen, ging de Brit niet in. Te hypothetisch, die vraag. Daar wilde hij als aangewezen racewinnaar zijn vingers niet aan branden. Maar Hamilton, die door de tijdstraf van vijf seconden van Vettel won in Canada, liet er geen onduidelijkheid over bestaan dat ook hij zo zijn twijfels heeft bij het strafsysteem in zijn sport.



,,Hopelijk passen ze in 2021 de regels wat aan, dat we toegestaan worden om wat meer te racen”, zo klonk het uit de mond van Hamilton, die oprecht te doen had met Vettel. Natuurlijk, de coureur van Mercedes werd gehinderd toen Vettel zijn Ferrari uit het gras stuurde. ,,Ik ging voor mijn kans, moest vol op de remmen. En vanuit mijn oogpunt was het gewoon wachten op een zeldzame fout van Vettel. Wat vrij uitzonderlijk is bij een meervoudig wereldkampioen. Maar dat neemt niet weg dat dit wel jammer is”, zo meende Hamilton.



,,Op deze manier wil ik ook niet winnen. Ik heb er een beetje een leeg gevoel bij”, zo vervolgde hij. ,,Zo’n mooie race, zo’n mooi land, geweldig publiek en dan eindig je toch met iets negatiefs.”