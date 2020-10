Hamilton: Ik begrijp nu hoe ongelofelijk knap die prestatie van Michael is

Uitgerekend in Duitsland evenaarde hij het record van Michael Schumacher. ,,91. Dat getal is zo groots. Zo ongrijpbaar ver weg. Zelfs in mijn stoutste dromen heb ik daar vroeger niet aan gedacht om dat te evenaren”, bekende Hamilton, die Schumacher vroeger als idool en voorbeeld had. ,,Ik groeide op toen hij alles won. Hetzelfde presteren, daar dacht je niet eens aan. Dit is echt niet niks, besef ik me nu. Dit heeft nog wel wat tijd nodig, voor ik echt realiseer wat dit betekent. Maar ik begin nu wel beter te begrijpen hoe ongelofelijk knap die prestatie van Michael is geweest. Jaar na jaar, week na week blijven leveren en fit zijn. Michael is een legende.”