Hamilton: Ik wil die gasten verslaan als ze op hun best zijn, dat doet het meeste pijn

,,Iemand verslaan als hij zwak is, betekent niet dat ik de beste ben. Als je gelooft dat je de beste bent, omdat je iemand hebt verslagen die al neer gegaan is, dat is het slechtste wat je kan overkomen", vertelt Hamilton voorafgaande aan de seizoensopening in Melbourne.



,,Ik wil deze gasten verslaan als ze op hun best zijn. Als ze fysiek gezien het sterkst zijn, want dan doet het meeste pijn. Daar houd ik van. Ik doe niet aan psychologische spelletjes. Ik kom hier aan, ben fit en ben hier om te killen, dat is wat ik het beste kan."



Hamilton gaf eerder al aan dat hij verwacht dat de strijd dit jaar tussen drie ploegen gaat. Het Red Bull van Max Verstappen ziet hij zelfs als een favoriet voor de openingsgrand prix. ,,Ik denk dat Red Bull op dit moment de snelste auto heeft. In potentie. Er komt een update aan waarmee ze twee tot vier tienden gaan winnen, althans dat is wat ik heb gehoord."