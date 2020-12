Hamilton keert na coronabesmetting terug bij Mercedes voor laatste GP in Abu Dhabi

Formule 1Lewis Hamilton keert weer terug in zijn Mercedes voor de laatste Grand Prix van dit jaar in Abu Dhabi. De zevenvoudige wereldkampioen testte voor aanvang van de vorige GP van Sakhir positief op het coronavirus, maar na tien dagen quarantaine én meerdere negatieve testuitslagen is de Brit klaar om weer in actie te komen.

Door zijn positieve coronatest moest Hamilton van GP van Sakhir laten schieten en in quarantaine op zijn hotelkamer in Bahrein. In een statement valt te lezen dat de regerend wereldkampioen volgens de protocollen van de gezondheidsautoriteiten Bahrein mocht verlaten en is gearriveerd in Abu Dhabi. Daar wacht komend weekend de afsluitende race van het huidige Formule 1-seizoen.

,,Het zijn absoluut de moeilijkste weken geweest die ik in lange tijd heb gehad. Ik richt me nu op mijn herstel en probeer weer in conditie te komen, zodat ik de slotrace in Abu Dhabi kan racen. Ik ben vandaag fit opgestaan, voel me goed en heb mijn eerste work-out alweer gedaan. Ik heb dus een positieve boodschap voor jullie", zei Hamilton onlangs nadat hij voor het eerst sinds zijn debuutrace in 2007 een raceweekeinde in de Formule 1 miste.

Voor GP van Sakhir stond Hamilton dus eenmalig zijn stoeltje af. George Russell, normaliter actief voor Williams, verving Hamilton. Hoewel de 22-jarige Brit zich in de vrije trainingen en de kwalificatie (tweede) liet gelden, moest hij in de race genoegen nemen met een negende plek. Russell keert in Abu Dhabi terug in zijn Williams.

