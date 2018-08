Hamilton maakt zich zorgen om de snelheid van Ferrari

,,Ze hebben de nodige trucjes in hun auto", vertelt Hamilton. ,,Ik zeg niet dat het iets illegaals is. Een trucje is gewoon iets wat zorgt voor extra prestaties. Dat hebben we allemaal wel."



Hoewel het gat opliep tot 12 seconden, gaf Hamilton toe dat hij zijn motor spaarde aan het einde van de race. Volgend weekend staat de Grand Prix van Italië op het programma waar het motorvermogen opnieuw enorm belangrijk is. Twee weken daarna volgt de Grand Prix van Singapore. ,,Daar zullen we het lastig krijgen", zegt Hamilton. ,,Ik bedoel, we kwamen hier in België met een prima update, maar elke keer als wij met een update komen, komt Ferrari met een nog betere update. We wisten dat ze snel waren op de lange rechte stukken. We moeten harder werken. Ferrari heeft op dit moment op één of andere manier meer snelheid. Ik weet niet hoe, maar ze hebben het."