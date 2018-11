Hamilton met gouden helm en nummer 1

De Britse coureur verzekerde zich vorige maand in Mexico al van titelprolongatie. Bij de laatste race van het Formule 1-seizoen heeft Hamilton niet alleen een grote 1 op zijn Mercedes laten zetten, maar hij draagt ook een goudkleurige helm.



De coureurs mogen zelf kiezen met welk nummer ze rijden in de koningsklasse van de autosport. Alleen de wereldkampioen mag het nummer 1 dragen. Hamilton pakte vorig jaar ook al de wereldtitel, maar hij hield desondanks vast aan 'zijn' nummer 44, waarmee hij in de karts al reed. In Abu Dhabi maakt de Brit daar een uitzondering op.