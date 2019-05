Hamilton: Misschien wel de moeilijkste race uit mijn carrière

Roland Garros Federer heeft het één set lastig met Sonego

17:01 Roger Federer heeft bij zijn rentree op Roland Garros in drie sets afgerekend met Lorenzo Sonego. De Zwitser moest alleen in de derde set een tandje bij schakelen (6-2, 6-4, 6-4). Federer liet in de vorige twee edities van het toernooi in Parijs verstek gaan.