Hamilton moet weer wennen aan eigen wagen: ‘Niet de auto die ik had achtergelaten’

,,Het gaat goed met me. Ik wil er niet te diep op ingaan", begon de wereldkampioen direct terughoudend tegenover zijn eigen team. ,,Het was zeker een hele ervaring, maar ik ben vooral blij om weer terug te zijn en in de auto te zitten.”



Dan maar over de eerste twee trainingen die hij vandaag weer afwerkte en waarin hij vijfde en tweede eindigde. ,,Het kostte me wel weer eventjes om terug in de flow te komen. Maar we hebben alles kunnen afstellen dus we zijn klaar voor het weekend. Het voelt alsof ik heel lang weg ben geweest van de auto. Dat was wel raar, dus ik moest weer even wennen. Het was niet meer de wagen die ik had achtergelaten, maar ik werk hard om er weer vertrouwd mee te worden.