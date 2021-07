Hamilton na botsing met Verstappen én straf toch wéér de winnaar op Silverstone

En de eerste minuten waren dat ook. Nadat Hamilton vanaf P2 beduidend beter vertrok dan Verstappen van poleposition, lag de leidende positie van de Nederlander meteen onder druk. Hij moest in de openingsronde in elke bocht een aanval van zijn Britse rivaal afslaan. Verstappen kwam er aanvankelijk zonder kleerscheuren vanaf.

Maar halverwege de eerste ronde ging het gigantisch mis in Copse Corner. Toen Hamilton Verstappen aan de binnenkant probeerde in te halen, raakte de Brit met zijn linkervoorwiel het rechter achterwiel van de Nederlander. Daardoor vloog de Red Bull van Verstappen op hoge snelheid uit de bocht en crashte hard in de bandenmuur. Het was de zwaarste crash uit zijn Formule 1-carrière. Het zorgde ervoor dat hij, enigszins wankel, de ambulance inliep en even later voor een CT-scan naar het ziekenhuis moest.