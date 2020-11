Hamilton na carrière actief in de racewereld voor diversiteit: ‘Formule 1 waarin niet de blanken domineren’

Hamilton kroonde zich zondag met zijn zege in de GP van Turkije voor de zevende keer tot wereldkampioen en evenaarde het record van de Duitse racelegende Michael Schumacher. Hij is van plan door te gaan voor zijn achtste titel, maar wil de Formule 1 ook blijven gebruiken als platform om rassenongelijkheid tegen te gaan in de sport. ,,Ik wil over tien jaar echt een andere Formule 1 zien waarin niet de blanken domineren. Ik wil helpen om die verandering echt voor elkaar te krijgen”, aldus de Engelsman.

"Kampioenschappen winnen is iets geweldigs. Maar ze betekenen niets, tenzij je kunt helpen bij het stimuleren van verandering. Ik kan in deze tijd niet zwijgen", aldus de 35-jarige Brit, die op 1 staat in de jaarlijkse lijst van meest invloedrijke zwarte Britten. "Mijn toekomstige werk in de Formule 1 zal meer een bijbaan zijn en de mensen zullen me niet vaak meer op de circuits zien, maar ik ben er wel heel enthousiast over. Het wordt een spannend nieuw hoofdstuk in mijn leven."