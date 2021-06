Hamilton na nieuwe zege Verstappen: ‘Ik kan er niks aan doen’

Bendsney­der al snel kansloos in ‘thuisrace’ in Assen

14:44 Voor Bo Bendsneyder verliep de TT Assen niet zoals gehoopt. De Rotterdammer eindigde zondag op de vijftiende plek in de Moto2. ,,Ik was iets te ‘eager’, maar het geluk zit me ook niet vaak mee”, zei de Rotterdammer, die voor straf tijdens de race in de Moto2 twee keer de extra lus moest rijden die is aangelegd in de Strubben.