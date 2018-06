Hamilton na uitstel nieuwe motor: Ferrari de favoriet

Neymar krijgt eerste basis­plaats sinds februari, zorgen om Fred

20:31 Neymar (26) zal zondagmiddag zijn eerste basisplaats krijgen sinds hij op 28 februari zijn voetbreuk opliep. De Braziliaanse aanvaller zal aan de aftrap staan in de oefeninterland tegen Oostenrijk, de laatste testcase voor Brazilië in aanloop naar het WK in Rusland.