Hamilton na zenuwslopende slotronde: ‘Mijn hart stond bijna stil’

GA Eagles en Telstar zoeken ritme en blijven doelpunt­loos in oefenduel

18:17 Go Ahead Eagles is de oefencampagne voor het nieuwe seizoen begonnen met een gelijkspel tegen Telstar. De Deventer ploeg kwam in de eigen Adelaarshorst na een matte vertoning niet verder dan 0-0 tegen de eerstedivisionist uit Velsen-Zuid.