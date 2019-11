Hamilton naar Ferrari? Wolff heeft geen moeite met gesprekken

Thomas Dressen wint bij rentree jaar na crash

23:21 Precies een jaar geleden ging Thomas Dressen hard onderuit bij de afdaling in Beaver Creek. De Duitser scheurde de kruisbanden in zijn rechterknie en moest het hele seizoen revalideren. Alsof het zo moest zijn, stond hij op 30 november een jaar later bovenaan na de afdaling in Lake Louise, de eerste wedstrijd waar hij weer aan de start stond.