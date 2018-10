Hamilton: Op mijn vijfde wereldtitel zal ik het meest trots zijn

Zonderland ziet concurren­ten passeren op WK in Doha

9:34 Epke Zonderland heeft niet langer de hoogste score aan de rekstok in de kwalificaties bij de WK turnen in Doha. Nadat eerst de Amerikaan Samuel Mikulak de score van de Nederlander had gepasseerd, 14,566 tegen 14,400, kwam ook de Japanner Kohei Uchimura tot een hogere score: 14,600.