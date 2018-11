Hamilton pakt in Abu Dhabi laatste pole van seizoen, Verstappen zesde

Een verre van vlekkeloze kwalificatie voor Max Verstappen bracht hem in Abu Dhabi niet verder dan de zesde startpositie. Zijn laatste poging in Q3 moest de Limburger zelfs voortijdig beëindigden vanwege volgens hem te hete banden. Niet alleen beide Mercedessen en Ferrari’s, ook ploegmaat Daniel Ricciardo moest hij voor laten gaan. Waardoor het kwalificatieduel met zijn teamgenoot in 2018 eindigt in 15-6 in het voordeel van de Limburger. En ook de laatste poging om de jongste coureur ooit op pole position te worden, verspeelde Verstappen zoals verwacht op het YAS Marina Circuit.