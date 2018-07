Hamilton pakt zesde pole in Silverstone, Verstappen vijfde

Door Arjan Schouten



Zes dagen na zijn verrassende zege op de Red Bull Ring in Oostenrijk moet Max Verstappen het op Silverstone vooralsnog doen met een bijrol. Zoals verwacht bleek zijn RB14 vandaag in de kwalificatie puur op vermogen niet opgewassen tegen de Mercedessen en Ferrari's op het razendsnelle Britse circuit. Zoals vooraf door de Limburger zelf voorspeld, bleek P5 het hoogste haalbare. Verstappen strandde op 0,710 van polesitter Lewis Hamilton.



Het gevecht voor pole position draaide uit op een spel van honderdsten. De lokale favoriet greep zijn 76ste pole, maar zag twee Ferrari's binnen één tiende van een seconde achter hem net de pole missen. Sebastian Vettel eindigde als tweede op 0,04, Kimi Räikkönen als derde op 0,09. Mercedes-collega Valtteri Bottas werd vierde op 0,3 van een seconde.



,,Ik heb het alles gegeven en het was zo close'', jubelde Hamilton. ,,Ik was aan het bidden dat ik het klaar kon spelen voor de fantastische fans hier. Geen idee hoe ik het gedaan heb, maar het is me weer gelukt.''



Vettel kampte met wat nekklachten en geloofde 's morgens niet eens in zijn kansen. ,,Bij het opstaan wist ik niet eens of ik de kwalificatie wel zou halen, maar uiteindelijk ging het wel'', sprak de Duitser. ,,Ik ben blij met de tweede plaats, dat biedt ons een goed uitgangspunt voor morgen.''

Met zijn 76ste pole position gaat Hamilton morgen op jacht naar zijn 66ste zege in de koningsklasse. Op Silverstone won hij al vijf keer, de laatste vier jaar zelfs op rij.



Voor Verstappen kan het wel eens een frustrerende middag worden, want met 0,7 is het gat met de top groot. Wel vergrootte hij opnieuw zijn voorsprong in het Red Bull-kwalificatieduel naar 7-3. Voor de zevende keer dit jaar was hij Daniel Ricciardo te snel af. De Australiër klaagde over een haperend DRS-systeem en moest op een halve tel achter Verstappen tevreden zijn met P6.