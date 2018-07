Hamilton slaat dubbelslag in Duitsland, Verstappen vierde

Door Rik Spekenbrink



Een paar stevige buien. Dat was precies wat de grand prix van Duitsland vanmiddag nodig had. Lange tijd gebeurde er weinig op Hockenheim, maar een aantal over het circuit verspreide zomerse buien gooiden alles op zijn kop. Aan het einde van de rit vond Max Verstappen zichzelf terug op plek 4, precies waar hij was gestart. Maar de vraag is wat er was gebeurd als hij in die regenperiode niet binnen een paar ronden 2 keer naar binnen was geroepen voor eerst intermediates en daarna toch weer gewone banden.



Lewis Hamilton lachte zijn breedste lach na de finish. Door problemen in de kwalificatie moest hij van start van plek 14, maar door de race te winnen gaat hij na 11 races tegen de verwachtingen in weer aan de leiding in het wereldkampioenschap. Want Sebastian Vettel kon zijn Ferrari niet op de baan houden in de regenperiode. In een trage bocht verloor de Duitser grip, belandde in het grind en tegen de muur. Woest sloeg Vettel met zijn handen op het stuur, wetende dat hij een unieke gelegenheid om voor het eerst in zijn carrière te winnen op Hockenheim om zeep had geholpen.



Terug naar Verstappen. Die kende vanaf plek 4 een goede start. Hij kwam naast de voor hem gestarte Kimi Räikkönen, maar moest met de eerste knik naar rechts inhouden om een touché te voorkomen. In de bochten daarna dook hij een paar keer op in de spiegels van de Fin, maar kon hem niet passeren.



Dus kreeg Verstappen vanuit het team de opdracht om 'zich te settelen'. Een vroege pitstop van Räikkönen bracht hem naar plek 3, toen later ook Vettel en Valtteri Bottas naar binnen kwamen, leidde de Nederlander de race één ronde. Terwijl zijn teammaat Daniel Ricciardo stilviel met technische problemen, ging ook Verstappen naar binnen voor nieuwe banden. Hij kwam terug op plek 5, achter Räikkönen, Vettel, de nog niet gestopte Hamilton en Bottas. Na enige tijd moest Räikkönen Vettel op orders van het team voorbij laten.



