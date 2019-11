Hamilton slechts duizendsten sneller dan Verstappen in laatste training

In tegenstelling tot de sessies een dag eerder, hield iedereen zijn wagen in het laatste trainingsuur binnen de lijnen. Daar hielpen de omstandigheden in miljoenenstad São Paulo ook bij, het bleef namelijk de gehele training droog. En dus konden de coureurs zonder zorgen hun teams voorzien van de benodigde informatie.



Voor Verstappen was het een training waar hij wel wat mee kon richting de kwalificatie van later op de dag (19.00 uur Nederlandse tijd). Op de zachtste band naderde de Nederlander in zijn Red Bull wereldkampioen Hamilton meermaals tot op minder dan een tiende. Opvallend was ook dat de beide Ferrari’s juist drie tienden moesten toegeven op de nummers 1 en 2.