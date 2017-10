Hamilton snelste bij vrije training, gridstraf voor Verstappen

Max Verstappen, die zijn contract bij Red Bull vanmiddag verlengde tot 2020, zal de Formule 1-race in Austin vanuit de achterhoede moeten beginnen vanwege het wisselen van enkele motoronderdelen. Dit heeft Red Bull-baas Helmut Marko vrijdag bevestigd aan Motorsport.com. De twintigjarige Formule 1-coureur van Red Bull klokte op het circuit in Austin een tijd van 1.37,339. Hij reed 22 rondjes op de Amerikaanse baan.



Verstappen zal naar zijn volgende verbrandingsmotor wisselen, waarna er op zaterdag naar alle waarschijnlijkheid minimaal nog één andere motorelement wordt vervangen, waardoor zijn gridstraf voor de Amerikaanse Grand Prix zeker vijftien plaatsen zal bedragen. Het was al even duidelijk dat de Nederlander voor het einde van het seizoen nog een gridstraf moest incasseren voor een motorwissel. Red Bull heeft uiteindelijk besloten de penalty in Austin te nemen, omdat Verstappen op het Circuit of the Americas nog een goede mogelijkheid heeft om plekken goed te maken in de race.



,,Je kan hier in elk geval inhalen, dus het is niet zo'n probleem," vertelde Red Bull-motorsportbaas Helmut Marko aan Motorsport.com. ,,Bovendien is er een kans dat het gaat regenen. Ik weet niet precies wat er wordt gewisseld en wat niet. Daarvoor moeten we op zaterdag wachten."



Hamilton op koers voor vierde wereldtitel

WK-leider Lewis Hamilton zette de beste tijd neer. De Brit kwam in zijn Mercedes tot een tijd van 1.36,335. De Duitser Sebastian Vettel, nummer twee in de WK-stand, noteerde de tweede tijd in zijn Ferrari (1.36,928), gevolgd door de Fin Valtteri Bottas in zijn Mercedes (1.36,979). Hamilton kan zondag vroegtijdig zijn vierde wereldtitel veroveren. Zijn voorsprong op Vettel bedraagt 59 punten, met nog vier races te gaan.