Hamilton topfavoriet voor pole, Verstappen negende

39ste ontmoeting Nadal treft Federer in halve finale Indian Wells na moeizame zege

0:43 Rafael Nadal heeft zich in Indian Wells moeizaam verzekerd van een 39ste duel met zijn ‘eeuwige’ rivaal Roger Federer. De Spaanse tennisser versloeg in de kwartfinales van het masterstoernooi in Californië de taaie Rus Karen Khachanov.