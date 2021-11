Hamilton troeft Verstappen af en start (vooralsnog) vooraan bij sprintrace in São Paulo

Door Rik Spekenbrink Er was de aloude ‘get in there, Lewis’ van zijn engineer. En de coureur zelf reageerde met een ferm ‘let’s go’. De eerste tik in Brazilië werd vanavond uitgedeeld door Mercedes en Hamilton, maar hoeveel hij daarvoor koopt, blijft afwachten. Er hangt hem namelijk een straf boven het hoofd. Het lijkt vooralsnog een bescheiden opsteker voor de Brit, want door het wisselen van de verbrandingsmotor wordt hij voor de race van zondag vijf plekken teruggezet op de grid. Stel: Hamilton wint de sprintrace, dan start hij de grand prix dus vanaf plek zes. En met een achterstand in het kampioenschap van negentien punten op Max Verstappen zal het voor de regerend kampioen zondag een fors karwei worden om dat te verkleinen. De winnaar van de sprintrace verdient drie punten voor het kampioenschap, voor de nummers twee en drie liggen nog twee en één punten klaar.

Mercedes gaf aan dat de motor na verloop van tijd aan puur vermogen inboet. En dat, met nog vier races te gaan, het dus tijd was voor een splinternieuwe. Die liep als een klok op Interlagos. In de vrije training was Hamilton al het snelst, en hij bepaalde de kwalificatie ook van begin tot eind. Op zijn tijd van 1.07,934 moest Verstappen ruim vier tienden toegeven. Valtteri Bottas werd derde, Verstappens teamgenoot Sergio Pérez vierde. Hamilton mag overigens geen officiële pole position bijschrijven, die gaat naar de winnaar van de sprintrace.

Verstappen maalde er niet te veel om dat hij tekort kwam. ,,Als zij een nieuwe motor nemen, hebben ze meer snelheid, dat is geen grote schok voor mij. Ik ben blij dat ik tweede ben geworden, dat is een goede startpositie. Soms moet je realistisch zijn, er zat niet meer in. De belangrijkste race is op zondag.” Het kan dan zomaar een graad of acht warmer zijn dan vandaag, wellicht ook niet in het nadeel van Verstappen. ,,We gaan het zien.”



Overigens had Honda’s topman Toyohuro Tanabe eerder op de dag aangegeven totaal verrast te zijn dat Mercedes opnieuw motoronderdelen moest wisselen. ,,Wij kunnen niet geloven wat daar gebeurt”, zei de Japanner. Hij gaf ook aan geen gridstraffen meer te verwachten voor de coureurs van Red Bull Racing.