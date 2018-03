Hamilton: Verstappen verder dan ik op zijn leeftijd

,,We zien hoe hij rijdt en hij zit in een geweldig team, waar hij perfect kan groeien. Hij heeft nog enorm veel tijd. Hij heeft zelfs al een paar goede seizoenen gereden en moet nog 21 worden. Ik reed niet eens in de Formule 1 op mijn 21ste, dus hij loopt nu al voor op mij", aldus de viervoudig wereldkampioen tegen SkySports. Hamilton veroverde in zijn tweede seizoen in de Formule 1 zijn eerste wereldtitel. De Brit was toen 23 jaar oud.