Hamilton-Verstappen: Verlangen naar nog veel meer

Door Arjan Schouten



Geblinddoekt ging Max Verstappen in de paddock van het Autódromo Hermanos Rodríguez naar goed Mexicaans gebruik met een knuppel een speciale piñata te lijf. Niets liet hij heel van de papier-maché versie van zichzelf. En na wat lessen van meervoudig wereldkampioen boksen Jorge Arce martelde hij voor een gelikt Red Bull-filmpje ook een boksbal met beide vuisten. ,,Hij heeft een goede punch, zeg. Zijn rechtse is sterk’', oordeelde Arce. Maar aan hét droomgevecht waar veel Formule 1-fans op zitten te wachten, is Verstappen ook in zijn vierde jaar in de koningsklasse nog amper toegekomen.