Hamilton voelt wel wat voor levenslange rol bij Mercedes

Door Arjan Schouten



Wekelijks weer dezelfde vragen over zijn toekomt, maar nu even niet. Het Formule 1-circus ligt plat door corona. En daarmee ook het geruchtencircus rond de zesvoudig wereldkampioen dat elk raceweekend weer oplaait. Zijn verbintenis bij Mercedes loopt eind dit jaar af. Al zo vaak is er gesuggereerd dat Lewis Hamilton wel wat zou voelen voor een laatste avontuur bij rivaal Ferrari. Maar in een eerder opgenomen maar nooit uitgezonden interview met Martin Brundle van Sky Sports, nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Mercedes, is Hamilton vrij duidelijk. ,,Ferrari? Zo’n stap zou echt iets voor de korte termijn zijn…’’, zo wimpelt hij de vraag van Brundle af. ,,Geweldig team, hoor. Met geweldige coureurs. En rood, man ik houd van rood. De kleur van passie, rood verwerk ik altijd in mijn helm. Maar heb je gezien wat ze hier bij Mercedes doen met voormalige coureurs zoals Stirling Moss? Die blijven ze eren, als onderdeel van de ‘legacy’. Als een soort van levenslange partner. En dat klinkt voor mij echt super aantrekkelijk.’’

Wie het interview met ook teambaas Toto Wolff aan tafel bekijkt, kan maar één conclusie trekken: Hamilton gaat spoedig bijtekenen. En misschien wel tot ver na zijn actieve carrière. ,,Het lijkt dat ik naar de laatste periode in mijn actieve loopbaan ga. En natuurlijk wil je dan financieel het maximale. Maar het draait net zo goed om de sport, om de sportieve reis die je hebt gemaakt. En om wat ik ernaast mag blijven doen en mag gaan doen’’, aldus Hamilton.



Wolff ziet een grote rol weggelegd voor Hamilton als hij straks geen stuur meer in zijn handen heeft, zo laat hij in het interview weten. ,,We weten wat Lewis brengt als coureur én als merk. Je kan als coureur in de Formule 1 misschien wel tot je 40ste door, dan is je piek wel geweest. Maar voor de tijd daarna heb ik geen twijfel dat er een nóg een carrière wacht voor Lewis.’’

Duurzame F1

Volledig scherm Max Verstappen en Lewis Hamilton © ANP Een missie waar hij al voorzichtig mee begonnen is. Als aanjager naar een schonere, duurzamere Formule 1. Zo eiste hij vorig jaar al dat al het plastic materiaal bij Mercedes verdwijnt. Deed hij zijn privéjets weg. Is hij veganistisch gaan eten en is hij privé elektrisch gaan rijden.



Mercedes is vorig jaar aan een missie begonnen om binnen twintig jaar tijd volledig klimaatneutraal te werken. ,,Veel van de plannen die Mercedes heeft, zoals duurzaamheid en het verkleinen van de ecologische voetafdruk, zijn heel belangrijk voor mij’’, aldus Hamilton. ,,We werken er hard aan om als team in 2039 klimaatneutraal te zijn, als pioniers in de Formule 1. Het leidende team. En ik wil daar graag onderdeel van blijven uitmaken. Een belangrijke rol in spelen.’’

Dat kan alleen als hij bijtekent bij Mercedes. Maar volgens Wolff en Hamilton is daar geen haast bij. En over geld worden ze het ook wel eens, laten de twee weten in het interview.

Behalve dit vraaggesprek en wat posts op Instagram is het al weken bijzonder stil rondom de wereldkampioen. Zo is niet eens helemaal duidelijk waar hij nu verblijft. Hij zou volgens het Duitse Bild de laatste weken zijn gesignaleerd op een surfboard in de branding in Bali. Maar of hij daar nog steeds is, is niet duidelijk. Wel gaf Hamilton eerder deze week aan het racen enorm te missen. ,,Ik mis het elke dag. Dit is voor het eerst sinds mijn achtste jaar dat ik niet aan een seizoen begonnen ben. Als iets waar je zo voor leeft en zoveel liefde voor hebt, verdwenen is, dan blijft er een grote leegte achter. Maar het levert ook iets positiefs op. We hebben tijd om te reflecteren’’, aldus Hamilton op Instagram. ,,Ik hoop dat we straks allemaal beter, gezonder, fitter, gelukkiger en meer gefocust terugkomen.’’

