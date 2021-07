Hamilton wéér geklopt door Verstappen: ‘We zijn mijlenver verwijderd van de Red Bulls’

SamenvattingLewis Hamilton was nauwelijks verrast dat Max Verstappen zondag de Grote Prijs van Oostenrijk won. ,,Vooraf had ik al gezegd dat we niet bij hem in de buurt zouden komen. Helaas is die voorspelling uitgekomen. We hadden geen kans tegen hem.”