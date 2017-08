Hamilton wint GP van België voor Vettel, Ricciardo op P3

Zijn 200ste race in de Formule 1 luisterde Lewis Hamilton fraai op met zijn derde zege op Spa-Francorchamps. Daarmee kroop hij weer dichter naar WK-leider Sebastian Vettel, die in de slotfase vakkundig door Hamilton op plaats twee werd gehouden. Het gat tussen de twee rivalen bedraagt nog zeven punten.

Na een niet zo'n bijzonder spannende aanloop, werd de GP van België twaalf rondes voor het einde opeens toch nog extreem vermakelijk. Niet vanwege een onverwachte regenbui boven Spa-Francorchamps, maar vanwege een herstart. Te veel rommel op de baan na weer een incident tussen de twee Force India's en dus kwam er een safety-car. De reden dat het hele veld weer ineen schoof als een harmonica.



Extreem lang wachtte wedstrijdleider Lewis Hamilton na het uitgaan van de lichten met het vol intrappen van het gas, waarna de rest er achteraan denderde. Met Sebastian Vettel heel kort op zijn staart en zelfs even er bijna helemaal naast. Maar in zijn Mercedes bleef de Brit de WK-leider in de Ferrari toch net nog voor. ¿



Achter de twee profiteerde Red Bull-coureur Daniel Ricciardo optimaal van de safety car-situatie door met een ultieme herstart vanaf plaats vijf Valtteri Bottas en Kimi Räikkönen voorbij te steken richting wéér een podiumplaats: zijn zesde van 2017.



Wat een contrast met collega Max Verstappen, die juist voor de zesde keer strandde dit jaar. In rondje acht alweer. ¿Voor winnaar Hamilton bleek België vooral het weekend van de getalletjes. Vooraan gestart na zijn 68ste pole-position waarmee hij nu mede-recordhouder is met Michael Schumacher. En vooraan gefinisht op Spa, goed voor zijn 58ste zege in de 200 Grand Prix van zijn carrière.