Hamilton: Zandvoort geweldig om te racen, maar inhalen is lastig

Door Arjan Schouten



Meer en meer lijkt het erop dat de Nederlandse GP volgens seizoen voor het eerst sinds 1985 weer op de kalender komt. De officiële aankondiging laat nog op zich wachten, maar mag van Lewis Hamilton wel komen. De Britse vijfvoudig wereldkampioen van Mercedes is fan van Nederland en dan vooral van Amsterdam. Maar ook Zandvoort is geen onbekend jachtterrein voor hem.



,,Ik ben daar eens geweest voor de Formule 3 en dat was geweldig racen op die baan’‘, herinnert Hamilton zich nog, als hij in China gevraagd wordt naar de geruchten rondom de terugkeer van een Formule 1 race in Zandvoort. Op zijn twintigste won hij in 2005 daar racend voor ASM de Masters of Formula 3, destijds een van de belangrijkste races in het Formule 3-kampioenschap. De Brit noteerde toen ook de snelste ronde op Zandvoort en vertrok van pole position. ,,Het was heel tof om daar te racen. Maar inhalen was lastig, kan ik me nog wel herinneren”, aldus Hamilton, nu veertien jaar later. ,,Ik weet niet hoe ze dat straks willen gaan doen. Of ze de baan aan gaan passen of zo? Maar inhalen ging er niet zo goed.”