Hamilton zet reuzenstap naar wereldtitel, Vettel heeft het niet meer in eigen hand

Vettel had de wereldtitel tot vandaag nog in eigen hand. Als de Duitser alle zes Grands Prix zou winnen, dan had hij zijn vijfde wereldtitel. Hamilton kan zich door het gigantische gat wat foutjes veroorloven, al heeft de Brit dit jaar nog geen steek laten vallen.



Nu het gat is opgelopen naar vijftig punten, moet Vettel hopen dat Hamilton in de resterende vijf races een paar keer de mist in gaat.