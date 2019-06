Hammer Series met vrouweneditie naar Colombia

Dit meldt de organisatie op zijn website. De meerdaagse wielerwedstrijd voor ploegen zal in februari Pereira aandoen, een jaar later in Quindio worden gehouden en in 2022 doet de karavaan Caldas aan. Het bergachtige Colombia is volgens Hammer Series perfect om de drie disciplines te organiseren: de Hammer Climb, Sprint en Chase.



,,Deze drie Colombiaanse steden staan samen ook wel bekend als de ‘koffietriangel’ en gecombineerd met het schitterende landschap is de Hammer Series ideaal om het wielergekke land te promoten”, meldt de organisatie, die nauw samenwerkt met de Colombiaanse ministeries van Sport en Toerisme.