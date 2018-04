Hammer Series ook naar Hongkong

De WorldTour-ploegen Team Sky, Team Sunweb, LottoNL-Jumbo, Bora-hansgrohe en Team Emirates hebben hun deelname al toegezegd aan de Hammer Series, die vorig jaar in Limburg een succesvolle eerste editie beleefden. De teams mogen vijf renners inzetten in een klimkoers, een sprintkoers en een ploegenachtervolging. De beste ploeg wint. Team Sky won vorig jaar de eerste editie.



,,We waren verrast door de aandacht en het enthousiasme vorig jaar. De teams namen de wedstrijden ook heel serieus. De renners gingen alle dagen vol gas'', zei directeur Graham Bartlett van de Hammer Series. ,,We willen het wielrennen nog aantrekkelijker maken voor een breed publiek.''

De exacte datum van het evenement in Hongkong is nog niet bekend.