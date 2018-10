Hammer Series prooi voor Mitchelton-Scott

Garcia schrijft tennistoer­nooi van Tianjin op haar naam

11:28 Tennisster Caroline Garcia heeft het toernooi van Tianjin in China op haar naam geschreven. In de finale versloeg de Française de Tsjechische Karolina Pliskova in twee sets: 7-6 (7) 6-3. De partij duurde 1 uur en 44 minuten. Voor de 24-jarige Garcia is het de zesde WTA-titel.