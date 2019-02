Hamstringblessure na halve finale verpest het NK voor Apeldoornse Marije van Hunenstijn

Marije van Hunenstijn had haar zinnen gezet op een medaille op de 60 meter sprint tijdens het NK indoor atletiek in haar woonplaats Apeldoorn, maar een hamstringblessure na de halve finale gooide flink roet in het eten.

En dat terwijl de 23-jarige Apeldoornse atlete een prima serie liep en als tweede in haar wedstrijd eindigde in 7,47 seconde en daarmee de haalde ze de halve finales. In die halve finale ging Van Hunenstijn ook als een speer en eindigde in 7,37 seconde als tweede in haar wedstrijd, genoeg voor een plek in de finale. Maar net toen ze over de finish kwam greep de atlete direct naar haar hamstring.

Foute boel bleek al snel en de teleurstelling was groot. Van Hunenstijn gooide gedesillusioneerd haar schoenen van zich af en zat lange tijd met haar handen voor haar gezicht tegen de betonnen muur in de catacomben. De tranen vloeiden rijkelijk, want ze had zo naar dit NK uitgekeken. Van Hunenstijn, gebombardeerd als hét gezicht van het NK indoor in Apeldoorn, moest afzeggen voor de finale van de 60 meter. In háár Apeldoorn.