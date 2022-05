Handbal in Salland: zevende plek ver weg voor Kwiek, Voorwaarts maakt zich op voor promotieduels

Kwiek moet volgende week in Raalte een achterstand van vier punten ongedaan zien te maken om alsnog de zevende plek in de eindrangschikking op te eisen. Volgens scheidend trainer Lars Hoogeveen moet dat lukken. „Deze nederlaag was zo zonde. Volendam was echt niet per se beter dan wij. Tegen koploper VOC vochten we vorige week voor elke centimeter van de vloer en nu tegen Volendam laten we het tegengestelde zien. De eerste twintig minuten was het aanvallend zeer goed, daarna ging het als een nachtkaars uit. Volendam ging erop en erover. Het was heel slecht.”