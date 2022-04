Handballers van Kwiek verliezen ruim van V&L: ‘Gewoon verschrikkelijk slecht’

„Vorige week toonden we tegen VZV waarom we in de kampioenspoule spelen. Tegen V&L lieten we dat zaterdag absoluut niet zien. Het was gewoon verschrikkelijk slecht. Het seizoen duurt lang, we hebben veel geblesseerden. Het raakt op”, baalde Hoogeveen, die zijn ploeg op alle fronten zag falen. „Eén van de weinige lichtpuntjes was het optreden van Elisa Marsman. Zij is een A-jeugdspeelster en viel vanwege blessuregevallen in het team in op de opbouw. Dat deed ze uitstekend.”