Handbalsters Dalfsen vrezen uitschakeling in Europa

Sportclub Genemuiden morst punten

22:09 De wedstrijd tegen v.v. Eemdijk kreeg niet het gewenste gevolg waar men op voorhand had gehoopt, de 2-1 eindstand die de thuisploeg de overwinning bracht was meer dan terecht. SC Genemuiden was geen schimp van het team wat een week eerder SDC Putten genadeloos over de knie legde, het was mede dankzij de uitstekende keepende Beukeveld dat het slechts bij 2-1 bleef.