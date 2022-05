Hans Mulder gaat door bij RKC, Magath ondanks lijfsbehoud weg bij Hertha BSC

Miami Heat ziet Boston Celtics weer langszij komen: ‘We zijn wegge­speeld, er zijn geen excuses’

Boston Celtics is door een 102-82-overwinning weer op gelijke hoogte gekomen met Miami Heat in de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Na vier duels in de best-of-seven-serie staat het 2-2 in de finale van de Eastern Conference, het voorportaal van de NBA-finale. Woensdag volgt Game 5 in Miami.

