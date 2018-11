‘Harde les voor PSV van gemakzuchtig Barça’

,,Een zege, groepswinnaar en geen blessures. Maar dat was eigenlijk ook het enige goede nieuws van de avond”, zo meldde Mundo Deportivo. ,,Barça speelde domweg niet goed in Eindhoven. De openingstreffer van Lionel Messi was geweldig, maar de tweede van Pique een lucky. Over geluk gesproken: dat had PSV niet. Drie keer belandde de bal in de eerste helft op paal of lat. Barça begon rustig in Eindhoven, té rustig. Terwijl PSV juist direct vól gas gaf. Gastón Pereiro schoot de bal tegen de paal en ook de sterke Luuk de Jong was dichtbij een doelpunt. Het zat niet mee voor de koploper van Nederland.”



