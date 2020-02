Harderwijker Bezelev pakt zilver op 200 meter, liesblessure voor Deventenaar Broer

En Bezelev baalde. ,,Natuurlijk was ik blij dat ik tweede werd, maar mijn tijd is natuurlijk waardeloos", verwees hij naar zijn tijd van 22,23 seconden. ,,En dat er twee mensen uitvielen nog tijdens de race hielp ook niet mee.” Bezelev zag bijvoorbeeld Rodrigo Will Broer uit Deventer op de laatste 50 meter een liesblessure oplopen. De 23-jarige Deventenaar liep de race nog wel uit, werd vierde van de zes deelnemers in 22,66, maar stortte net over de meet naar de grond.