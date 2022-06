Harmony Tan wekt woede bij dubbelpartner na zege op Serena Williams: ‘Ze kan niet meer rennen’

Serena Williams verliest meeslepend gevecht bij terugkeer op Wimbledon

Serena Williams heeft haar eerste wedstrijd in een jaar tijd op pijnlijke wijze verloren. De 23-voudig grandslamwinnares moest in de openingsronde van Wimbledon in een meeslepend gevecht haar meerdere erkennen in de Française Harmony Tan. Het werd 7-5 1-6 7-6 (7) voor de nummer 115 van de wereld.

28 juni