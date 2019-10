Harrie Lavreysen Europees kampioen keirin

Geen van zijn tegenstanders was bij machte om in de finale zijn aanval over twee ronden te counteren. Het was een vooropgezet plan, vertelde Lavreysen, die op plek vier van start ging achter landgenoot Büchli. ,,Ik dacht: ik moet Matthijs voor zijn. Hij is wereldkampioen en zat voor me. Mijn plan was om de eerste halve ronde een mooi gat te laten vallen en dat in de tweede bocht onopvallend dicht te rijden. En dan nog twee ronden blind rijden. Met anderhalve ronde te gaan keek ik nog even om en zag niemand en toen ben ik tot de finish doorgereden.’’