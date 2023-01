Hartono strandt in eerste ronde Australian Open

In de tweede set stond Hartono nog met 3-1 voor in het snikhete Melbourne. Ze verloor vervolgens vijf games op een rij, waarvan de laatste op ‘love’. Na een uur en 24 minuten benutte Rogers op baan 5 haar eerste wedstrijdpunt met een sterke return.

Voor de 26-jarige Hartono was het haar tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van een grand slam. Vorig jaar verloor ze in Melbourne, toen ook als qualifier, in de openingsronde van de Amerikaanse Amanda Anisimova. Ze was de enige Nederlandse deelnemer in het vrouwentoernooi.