Hassan zegt af voor EK Cross in Tilburg

Door Pim Bijl



De 25-jarige atlete geeft in een eerste reactie op haar afmelding aan verdrietig te zijn. ,,Ik keek heel erg uit naar het lopen voor de fans in mijn land. Maar ik zal nu terug naar Oregon gaan en mijn voorbereiding op het seizoen in 2019 starten.”



Het EK Cross in Tilburg had het toetje moeten zijn na een zeer succesvol jaar. Naast haar gouden medaille op de 5000 meter op de EK in Berlijn liep ze op de WK indoor in Birmingham naar zilver op de 3000m en brons op de 1500m. Op de 3000 meter en de Engelse mijl noteerde ze Nederlandse records. En ze onderstreepte haar veelzijdigheid door tijdens haar debuut op de halve marathon meteen een Europees record neer te zetten.