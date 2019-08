Hasselbaink schiet Hapoel Beer Sheva naar play-off tegen Feyenoord

Een van de grote mannen in het Yaakov Turner Toto Stadion was vanavond niemand minder dan Nigel Hasselbaink. Na zijn vertrek bij Excelsior streek de 28-jarige aanvaller, die zijn jeugdopleiding bij Ajax genoot en later onder meer voor PSV en Go Ahead Eagles speelde, neer in Israël en vanavond maakte hij de beslissende treffer voor Hapoel. De Amsterdammer was verantwoordelijk voor de 2-0, nadat Niv Zrihan 5 minuten eerder de score had geopend. Rasmus Lauritsen maakte 10 minuten voor tijd de aansluitingstreffer, maar dichterbij kwamen de Zweden niet meer. In de blessuretijd maakte Zrihan zelfs nog zijn tweede van de avond om de eindstand te bepalen op 3-1 en 4-2 over twee wedstrijden gezien.



De wedstrijd tussen Feyenoord en de Israëlische nummer 3 van afgelopen seizoen staat al over een week op het programma.