Hattrick Manu helpt Ludogorets niet, Spurs onderuit bij Antwerp

Samenvatting ManUnited dankzij drie trefffers Rashford ruim langs Leipzig

28 oktober Met Donny van de Beek als basisspeler heeft Manchester United in de groepsfase van de Champions League het Duitse RB Leipzig verslagen. Op Old Trafford werd het 5-0 voor de Engelsen, waarbij invaller Marcus Rashford drie keer scoorde. United won vorige week al verrassend de uitwedstrijd bij Paris Saint-Germain, vorig seizoen nog finalist in het toernooi.