Havik en Stroetinga winnen Zesdaagse van Manchester

Over ons ‘Makkelij­ker schrijven over nederlaag Feyenoord dan over 3-0 zege’

10:05 Is het seizoen van Feyenoord na de halve bekerfinale in zekere zin voorbij, of is het Ajax dat opnieuw een prijs misloopt? Een van deze kritische verhalen zal donderdag in AD Sportwereld staan. En dat terwijl clubwatchers Mikos Gouka en Daniël Dwarswaard óók afhankelijk zijn van hun club. Dit is hun verhaal.