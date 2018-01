Havik en Stroetinga zijn leiding kwijt

Klopp neemt Van Dijk in bescherming

11:28 Jürgen Klopp vindt niet dat Virgil van Dijk schuldig is aan de tegentreffers van West Bromwich Albion in het met 3-2 verloren FA Cup-duel van zaterdag. ,,We hebben de doelpunten teruggekeken en het gaat niet om de rol van de verdedigers."