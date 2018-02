Havik ook in Kopenhagen op weg naar winst

Basketballers missen geblesseerde Norel in WK-kwalificatie

12:46 De Nederlandse basketballers moeten het tijdens de komende twee WK-kwalificatiewedstrijden stellen zonder Henk Norel. De 30-jarige center, die in de Spaanse competitie speelt, heeft al een tijdje last van zijn voet en moet rust houden. Aanvoerder Arvin Slagter keert na een enkelblessure juist weer terug in de selectie van bondscoach Toon van Helfteren.