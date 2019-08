Havik verrast Greipel in de sprint van GP Stad Zottegem

Dressuur­rui­ters pakken EK-zilver in Rotterdam

16:46 De Nederlandse dressuurruiters hebben op de Europese kampioenschappen in Rotterdam een zilveren medaille veroverd in de landenwedstrijd. Het goud was voor Duitsland en Zweden pakte brons. Nederland leek aanvankelijk derde te worden, maar Groot-Brittannië werd gediskwalificeerd.