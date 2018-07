Hazard en Courtois op weg naar Real, Chabot naar FC Groningen

Na hun schitterende individuele prestatie op het WK zien Eden Hazard en Thibaut Courtois dit graag verzilverd met een transfer naar Real Madrid. Vooral Hazard was na de gewonnen troostfinale tegen Engeland duidelijk: ,,Eerlijk gezegd weet iedereen dat ik zes fantastische jaren heb gehad bij Chelsea, maar misschien is het nu wel tijd voor iets anders. Ik kan beslissen of ik vertrek of blijf, maar Chelsea zal altijd zijn zegen moeten geven. Ik ben op een moment in mijn carrière aanbeland dat ik misschien van club wil veranderen. Dit WK heeft me daar nog meer van overtuigd. Ik heb me altijd goed gevoeld bij Chelsea, maar we zullen zien. Alle topclubs zijn ondertussen de revue gepasseerd. Misschien word ik binnen twee a drie dagen aan Bayern gelinkt. Nee, jullie kennen mijn voorkeur'', waarmee de fijnbesnaarde speler doelde op Real.



Chelsea zou nog roet in het eten kunnen gooien: The Blues zijn immers enkel bereid hem te verkopen aan zijn voorwaarden: liefst boven 225 miljoen euro - een wereldrecord.